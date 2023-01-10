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Возле Кременной идут тяжелые бои - Гайдай

В Луганской области оккупанты продолжают обстреливать освобожденные населенные пункты, убивая мирных граждан.
Возле Кременной идут тяжелые бои - Гайдай
Иллюстративное фото / facebook.com/GeneralStaff.ua

В направлении Кременной продолжаются тяжелые бои, но успех там на стороне ВСУ. Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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В свою очередь возле Сватово россияне пытались безуспешно контратаковать - бои там идут на расстоянии 40 метров одной стороны от другой.

"Оккупанты обстреливают освобожденные населенные пункты - в Невском два гражданских человека погибли и два ранены в результате вчерашнего обстрела. Сегодня их будут оттуда эвакуировать. Постоянно подчеркиваем эвакуацию местного населения, потому что оставаться в прифронтовых селах крайне опасно", - сказал Гайдай.

Глава ОВА также отметил, что в Новоселовском россияне намеренно крушили все без исключения дома и сооружения, чтобы нашим защитникам негде было там закрепиться.

Ранее Зеленский заявил, что битва за Донбасс продолжается. Оккупанты сконцентрировали наибольшие свои усилия на Соледаре, но все равно результатом тяжелой битвы станет освобождение всего Донбасса, уверен президент.

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