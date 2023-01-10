Ни одного уцелевшего дома: появились фото разрушенного Бахмута
Россияне не могут взять город, поэтому буквально равняют его с землей, не оставляя ни одного живого места.
Оккупанты месяцами не могут оккупировать город, зато они разрушают его дотла, как это сделали с Мариуполем. В сети появилось фото Бахмута, сделанное с высоты птичьего полета.
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"Бахмут. Тактика "освобождения" города понятна? Ни одного целого дома. Это не весь город. Это район. Но цель, думаю, видна", - говорится в подписи к фото.
Ранее Зеленский заявил, что битва за Донбасс продолжается. Оккупанты сконцентрировали наибольшие свои усилия на Соледаре, но все равно результатом тяжелой битвы станет освобождение всего Донбасса, уверен президент.
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