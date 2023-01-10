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В Мариуполе началась принудительная паспортизация - мэрия

С 1 января учителя, медики, полицейские и госслужащие должны в обязательном порядке получить российские документы.
В Мариуполе началась принудительная паспортизация - мэрия
Выдача российских паспортов в оккупированном Бердянске Запорожской области (архивное фото) / Соцсети

Во временно оккупированном Мариуполе стартовала глобальная принудительная паспортизация населения. Об этом сообщает советник мэра города Петр Андрющенко.

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Сообщается, что с 1 января обязательным становится получение российских паспортов для всех учителей, медиков, полицейских и госслужащих.

"С первого марта невозможно будет заниматься предпринимательской деятельностью на территории Мариуполя без российского паспорта", - добавил советник.

Также по информации Андрющенко, судьи, адвокаты, юристы должны пройти аккредитацию "ДНР" до первого марта. Соответствующего "закона" нет, но устно их об этом предупредили, отметил он.

Ранее Зеленский заявил, что битва за Донбасс продолжается. Оккупанты сконцентрировали наибольшие свои усилия на Соледаре, но все равно результатом тяжелой битвы станет освобождение всего Донбасса, уверен президент.

 

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