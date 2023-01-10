Оккупанты скрывают потери в Макеевке во избежание бунтов - перехват ГУР

В разговоре военного РФ с женой фигурирует количество 610 погибших солдат в Макеевке, хотя РФ объявила значительно меньшие цифры.

Российское военное руководство скрывает ситуацию с потерями солдат в Макеевке, чтобы не провоцировать бунтов. Военный РФ с супругой обсуждали реальные потери оккупантов в результате удара по ПТУ в Макеевке. Главное управление разведки опубликовало перехват разговора.

"Он лично перевозил тела из Макеевки, говорит, 610 в Макеевке погибших! 12 камазов, говорит, вывез", - рассказывает жена оккупанту то, что узнала от другого военного.

Мужчина подтверждает эту информацию. По его словам, придуманные 63 погибших были созданы для того, чтобы сами же россияне не подняли бунт.

Напомним, ВСУ нанесли удар по сосредоточению оккупантов в Макеевке Донецкой области.

Ранее сообщалось, что в РФ признали гибель 89 военных в Макеевке.

Удар по Макеевке: раненый оккупант рассказал подробности

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