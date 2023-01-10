На Черниговщине установлен первый модульный мост

В конце 2022 года Черниговская область получила конструкции трех мостов от французской гуманитарной миссии. Их установят вместо разрушенных в результате боевых действий.

На Черниговщине установлен первый модульный металлический мост, полученный из Франции. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Сообщается, что в конце 2022 года Черниговская область получила конструкции трех мостов от французской гуманитарной миссии. Их установят вместо разрушенных в результате боевых действий.

Первый из трех мостов уже собран и установлен на балки. Проезжая часть готова к эксплуатации. Сейчас производится подготовка к устройству переходных монолитных плит. Когда они будут готовы, начнутся работы по устройству подходов к мосту. А дальше соответственно - движение транспорта.

В Мининфраструктуры сообщают, что в феврале-марте во время активных боевых действий в Черниговской области было разрушено 27 мостов и путепроводов. После деоккупации области возобновлен проезд на 20 локациях.

Ранее сообщалось. что на Херсонщине на месте взорванного моста построили переправу.

На трассе Киев-Харьков отстроили взорванный при оккупации мост

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