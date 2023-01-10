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Украинские саперы минируют пути вероятного выдвижения войск РФ

В первую очередь проводится минирование танкодоступных участков местности и путей возможного выдвижения противника: дороги, лесные полосы, линии электропередач.
Украинские саперы минируют пути вероятного выдвижения войск РФ

Подразделениями группировки сил и средств обороны наращивается система инженерных заграждений на севере Киевской области. Об этом сообщил заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.

По его словам, в первую очередь проводится минирование танкодоступных участков местности и путей возможного выдвижения противника: дороги, лесные полосы, линии электропередач и т.д.

Минирование участков местности проводится с целью предотвращения быстрого вклинения противника для последующего нанесения ему огневого поражения средствами артиллерии.

 

Cмотрите фотогалерею: Украинские саперы минируют пути вероятного выдвижения войск РФ

 

Напомним, в Киевской области укрепляют рубежи обороны и позиции военных.

Также в ВСУ рассказали о ловушках для оккупантов на границе с Беларусью.

 

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