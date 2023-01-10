За Соледар идут тяжелые бои - Минобороны

Враг не учитывает большие потери своего личного состава и продолжает активно штурмовать город, сообщила замминистра обороны.

Продолжаются тяжелые бои за Соледар Донецкой области. Враг бросает на штурм города огромное количество живой силы, не считаясь с потерями. Об этом сообщает замминистра обороны Украины Анна Маляр.

"Враг не учитывает большие потери своего личного состава и продолжает активно штурмовать. Подступы к нашим позициям просто усеяны телами погибших бойцов противника. Наши бойцы мужественно держат оборону. Так отчаянно сражаться с большим и мощным врагом может только очень сильная нация", - подчеркнула замминистра.

Накануне сообщалось, что враг начал мощный штурм Соледара.

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