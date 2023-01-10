Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

За Соледар идут тяжелые бои - Минобороны

Враг не учитывает большие потери своего личного состава и продолжает активно штурмовать город, сообщила замминистра обороны.
За Соледар идут тяжелые бои - Минобороны

Продолжаются тяжелые бои за Соледар Донецкой области. Враг бросает на штурм города огромное количество живой силы, не считаясь с потерями. Об этом сообщает замминистра обороны Украины Анна Маляр.

"Враг не учитывает большие потери своего личного состава и продолжает активно штурмовать.  Подступы к нашим позициям просто усеяны телами погибших бойцов противника. Наши бойцы мужественно держат оборону. Так отчаянно сражаться с большим и мощным врагом может только очень сильная нация", - подчеркнула замминистра.

Накануне сообщалось, что враг начал мощный штурм Соледара.

Холодноярцы показали фото из несгибаемого Соледара

Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK