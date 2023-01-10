Турция и Украина договорились о взаимном обмене водительских прав

Граждане Украины в Турции смогут обменять свое украинское водительское удостоверение на турецкое без экзаменов, гражданам Турции доступна такая же процедура в Украине.

Сегодня, 10 января, вступило в силу Соглашение о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений между Украиной и Турцией. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

Сообщается, что граждане Украины, переехавшие на временное или постоянное проживание в Турцию, смогут обменять свое украинское водительское удостоверение на турецкое без сдачи теоретических и практических экзаменов, а граждане Турции, временно или постоянно проживающие в Украине и имеющие турецкие водительские права, смогут обменять их без сдачи экзаменов в сервисном центре МВД.

Чтобы обменять водительские права гражданам Украины, проживающим в Турции, можно обратиться в местные управления населения и предоставить документы, которые требует турецкая стороны.

Гражданам Турции, проживающим в Украине, для обмена документов следует обратиться в любой удобный сервисный центр МВД на территории Украины и подать документы:

вид на постоянное проживание или вид на временное проживание;

копию справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (ИНН);

медицинскую справку о пригодности к управлению транспортным средством (на время действия военного состояния медицинская справка не является обязательной);

турецкое национальное водительское удостоверение и его заверенный перевод на украинский язык.

В МВД отмечают, что двустороннее соглашение касается водительских удостоверений всех категорий транспортных средств.

Ранее сообщалось, что водительские права в Канаде можно получить при предъявлении Дії.

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