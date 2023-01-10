Репарации для Киева. Как ЕС передаст активы РФ

Эстония готова первой в Евросоюзе передать Киеву российские активы и показать пример другим союзникам.

Эстония планирует до конца текущего месяца создать законодательную базу, которая позволит ей передать Киеву российские замороженные в стране активы. Об этом сообщил официальный представитель эстонского министерства иностранных дел Михкель Тамм 9 января.

Таким образом, Эстония может стать первым государством в Евросоюзе, которое передаст Украине замороженные активы РФ, и покажет пример другим странам. По оценке Таллина, прибалтийская страна может передать около 20 миллионов евро.

Подробности плана Эстонии

Эстонский МИД и Минюст с декабря разрабатывают юридический механизм перевода замороженных российских активов из Эстонии в Украину. Они планируют представить проект предложения правительству до конца января.

Эксперты в области права признают, что в соответствии с общим правом сложно наложить арест на активы государства в иностранном суде. Хотя высказывались предположения, что неоднократное нарушение Россией международного права может облегчить поиск решения.

"Это создаст прецедент в международном праве. То же самое относится и к созданию чрезвычайного трибунала для привлечения Российской Федерации к ответственности за преступления агрессии. Это, безусловно, шаг, который значительно ослабит Россию, сдержит агрессора, и поэтому для него есть политическое обоснование", - сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

Одной из возможностей юридического обоснования передачи является общий принцип международного права, который предусматривает, что субъект, причинивший ущерб, должен выплатить возмещение.

"Я думаю, что на основе этого принципа это юридически возможно и политически необходимо", - сказал министр иностранных дел.

Как сообщают государственные СМИ Эстонии, первое предложение правительству будет сделано до февраля.

"Несомненно, для этого также потребуется более четкая законодательная база, но тогда это нужно сделать безотлагательно", - сказал Рейнсалу.

По его словам, в этой структуре следует рассматривать как деньги, так и материальные активы, такие как недвижимость. Рейнсалу также заявил, что влияние этой меры, если Эстония будет работать в одиночку, не будет значительным, но Европейская комиссия также работает над поиском общеевропейского решения.

Обсуждение ареста активов РФ в Германии

Германия также готова использовать замороженные российские активы на миллиарды евро, чтобы помочь Украине восстановиться, если юридические вопросы будут решены и союзники последуют ее примеру.

В целом Берлин не отрицает возможности таких действий, однако старается воздержаться от единоличных шагов и ждет консолидированную позицию ЕС. Также в Германии по этому вопросу существуют разногласия и в правящей коалиции. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с дискуссиями.

В частности, министр иностранных дел Анналена Бербок настаивает на том, что арест по крайней мере части замороженных активов должен быть вариантом. А министр финансов Кристиан Линднер, который возглавляет свободную демократию, выступающую за бизнес, более осторожен. Он обеспокоен тем, что конфискация активов российского Центробанка может создать опасный прецедент и затянуть европейские страны и их союзников в юридическую трясину.

В Германии также предлагают, что вместо прямого ареста более вероятным законным путем был бы арест активов лиц, уличенных в причастности к российским военным преступлениям. Однако на рассмотрение таких дел в судах могут уйти годы, что может свести такую инициативу к простому символизму.

Отметим, что детали обсуждений показывают, что возможность ареста активов выходит за рамки теоретических дискуссий и переходит в практическую реализацию, но остаются серьезные препятствия. Канцлер Германии Олаф Шольц хочет, чтобы любой шаг был согласован с союзниками и юридически чист.

Сколько может получить Украина

В сентябре 2022 года, еще до начала российских атак на энергетическую инфраструктуру, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оценил прямой физический ущерб в результате войны в 326 миллиардов долларов. Эта сумма соответствует размеру замороженных средств Центрального банка РФ. Украина требует доступа к этим средствам, а также зарубежным активам российских государственных компаний и конфискованному имуществу олигархов РФ.

В конце ноября президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Кремль должен заплатить за разрушение в Украине. Она отметила, что для компенсации могут быть использованы, в том числе, замороженные активы Центробанка РФ и олигархов.

Официально в Евросоюзе сообщили, что, кроме упомянутых 300 миллиардов долларов, на территории стран-членов также заморожены 19 миллиардов евро российских олигархов. По данным СМИ, по состоянию на середину ноября ЕС заморозил российские активы около 68 миллиардов евро, из которых объем государственных резервов России оценивается в 33,8 миллиарда евро, сообщает DW.



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