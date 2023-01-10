Зеленский провел переговоры с премьером Ирландии
Стороны обсудили поддержку энергетической системы Украины и послевоенное восстановление. Это был первый разговор Зеленского с премьером Ирландии.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром. Об этом сообщает пресс-служба президента.
"Провел первый телефонный разговор с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром. Поблагодарил за замораживание российских активов. Обсудили поддержку энергетической системы Украины и послевоенное восстановление. Пригласил присоединиться к реализации формулы мира", - сообщил Зеленский.
Ранее сообщалось, что Зеленский обсудил с премьером Бельгии оборонные потребности Украины.
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