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Зеленский провел переговоры с премьером Ирландии

Стороны обсудили поддержку энергетической системы Украины и послевоенное восстановление. Это был первый разговор Зеленского с премьером Ирландии.
Зеленский провел переговоры с премьером Ирландии

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Провел первый телефонный разговор с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром. Поблагодарил за замораживание российских активов. Обсудили поддержку энергетической системы Украины и послевоенное восстановление. Пригласил присоединиться к реализации формулы мира", - сообщил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленский обсудил с премьером Бельгии оборонные потребности Украины.

Зеленский и Мишель обсудили саммит Украина-ЕС

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