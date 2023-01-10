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Четверо нардепов-изменников лишились гражданства

Президент подписал указ о лишении гражданства Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина.
Четверо нардепов-изменников лишились гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении сообщил, что лишил гражданства четверых народных депутатов Украины:  Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина.

"Если народные избранники выбирают службу не народу Украины, а убийцам, которые пришли в Украины, то и наши действия будут соответствующими"., - отметил Зеленский.

 

Ранее сообщалось, что не все нардепы подписали обращение о лишении мандатов депутатов ОПЗЖ.

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