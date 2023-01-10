Зеленский поблагодарил Европу за помощь Украине

Президент Украины поблагодарил всех лидеров, которые понимают, что именно сейчас пришло время для новых мощных решений.

В вечернем видеообращении к народу Украины президент Владимир Зеленский сообщил о дипломатических переговорах с лидерами европейских государств.

"Сегодня - новый этап нашего дипломатического марафона. Разговаривал с лидерами европейских государств о ситуации на поле боя: о тяжелой ситуации в Донецкой области, о постоянных российских штурмах и том факте, что Россия не считает своих людей, не жалеет местных и не останавливается перед какой-либо преступной активностью. Этому можно противопоставить новый уровень современной военной техники, который может получить Украина от партнеров. И я благодарю всех лидеров, которые нам помогают, за понимание того, что именно сейчас пришло время для новых мощных решений. Свободный мир обладает всем необходимым, чтобы остановить российскую агрессию и привести государство-террориста к историческому поражению. Это важно для глобальной демократии - для всех, кто ценит свободу", - сказал Зеленский.

Кроме того, президент поблагодарил бойцов, мужественно защищающих Соледар.

"Я благодарю всех, кто помогает нам защищать Украину и свободу! Спасибо всем, кто воюет за независимость! Сегодня хочу особо отметить бойцов 46-й отдельной аэромобильной бригады за храбрость и стойкость при защите Соледара! Благодарю вас, воины! Спасибо всем, кто работает на усиление Украины!" - отметил президент.

Напомним, Владимир Зеленский в вечернем видеообращении также сообщил, что лишил гражданства четверых народных депутатов Украины: Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина.

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