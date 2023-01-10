Жуткая мясорубка. Ситуация в Соледаре и Бахмуте

Самая продолжительная за все время войны битвы развернулась в Бахмуте и Соледаре, она имеет большое стратегическое значение для обеих сторон.

Бахмут и Соледар – две самые горячие точки войны на данный момент. Битва за Бахмут – самая продолжительная за все время войны. Соледар только за сутки 9 января подвергся 86 обстрелам различными системами поражения.

Корреспондент.net собрал информацию о том какая сейчас ситуация на этих участках фронта.

Самые тяжелые бои за Соледар

"Продолжаются тяжелые бои за удержание Соледара. Враг не учитывает большие потери своего личного состава и продолжает активно штурмовать. Подступы к нашим позициям просто усеяны телами погибших бойцов противника. Так отчаянно сражаться с большим и мощным врагом может только очень сильная нация", - сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По словам военного обозревателя Юрия Бутусова, который сейчас находится в Соледаре, ситуацию ухудшает сильный мороз, который установился в последние дни.

“Несколько десантников 46-й аэромобильной бригады получили обморожение, одному из бойцов завтра ампутируют десять пальцев на ногах, поскольку многие дни они дерутся на морозе и остаются на позициях до последнего. Бригада управляемая и мотивированная, многие бойцы открыли или значительно увеличили на личном счете количество уничтоженных врагов, артиллерия на 105 мм орудиях работает очень точно. Наше командование уделяет большое внимание этому району. С каждым подразделением в этом районе есть связь, это главное для управления и взаимодействия. Не у всех и не все выходит хорошо, но о проблемах будем говорить позже. Сейчас важно, что у нас есть значительные силы и все возможности действовать адекватно обстановке”, - заявил Бутусов.

По словам военного корреспондента Андрея Цапленко, штурм “вагнеровцев” в Соледаре длится уже десять дней подряд.

“В этом аду перемалываются основные профессиональные силы “вагнеровцев”. Они несут безумные потери. Буквально идут по трупам своих погибших сослуживцев. Их присутствие в некоторых районах города пока не означает, что они его контролируют. Главный их успех – установление огневого контроля над основной трассой логистического обеспечения наших бойцов в Соледаре. Более того, даже если представить, что “вагнеровцы” возьмут Соледар, то это усложнит положение защитников Бахмута, но не даст никакой гарантии, что россияне и его смогут взять. А тем более это не приближает “положительный” для России результат в войне”, - отмечает Цаплиенко.

По мнению журналиста, смысл в российских атаках на Соледар и Бахмут есть только лично для так называемого повара Путина Евгений Пригожина.

“Он видит захват Соледара как собственную PR-победу для того, чтобы показать, что ПВК Вагнер это единственная российская структура, способная побеждать украинцев на поле боя. В случае потери Путиным власти Пригожин с его имиджем “победителя”, если он его получит, и частной армией в 50 000 штыков становится главным претендентом на кресло “Верховного Правителя России”. Также он хочет контролировать соляное и гипсовое месторождение. Под Соледаром самые большие в мире запасы соли. Пласты мощностью в десятки метров и протяженностью в километры. Добыча не требует больших вложений и приносит немалые доходы. А еще здесь, вокруг Соледара, добывают гипс, и это тоже бизнес с большой прибылью. Украсть это у Украины это был бы приятный трофей для путинского ресторатора. Пригожин лично многое поставил на Соледар. Но наши воины добросовестно трудятся над тем, чтобы ресторатор проиграл”, - подчеркнул Цаплиенко.

Не ключи к Бахмуту

Соледар сейчас называют ключом к Бахмуту, хотя эта фраза, возможно, не более чем штамп. Его возможная потеря означает ослабление левого фланга украинской обороны Бахмута и открывает российским войскам пути для наступления с севера, что повышает шансы на удачное завершение операции по взятию города. Но не гарантирует успех.

Украинские войска в Бахмуте по-прежнему могут получать снабжение как минимум по двум дорогам с запада, со стороны села Красное и города Часов Яр, а штурмовать городскую застройку с севера никак не легче, чем с любой другой стороны.

Соледар, как и Бахмут, важны для Москвы прежде всего с точки зрения репутации. С начала военной кампании в Украине и до середины лета российская армия захватила десятки украинских городов, а потом только теряла их один за другим.

Военный аналитик Конрад Музыка полагает, что успех российских сил в районе Соледара можно объяснить "бесчисленными штурмовыми атаками, при которых не считаются с потерями".

В его отчете говорилось, что российские войска в Соледаре и Бахмуте в основном атакуют силами пехоты при поддержке артиллерией, бронетехника практически не задействована.

По информации британской военной разведки, тактическое продвижение вагнеровцев направлено на то, чтобы окружить, а потом и захватить Бахмут, нарушив украинские линии коммуникаций.

Британцы отмечают, что часть боев идет у входов в 200-километровые неиспользуемые тоннели соляных шахт, проходящие под районом, чем обеспокоены обе стороны, поскольку тоннели могут использоваться для прохода в тыл.

Российским войскам вряд ли удастся в ближайшее время окружить Бахмут, так как ВСУ держат стабильную оборону в глубине и контролируют пути поставок, считает британская разведка.

Изменение тактики

Американское издание New York Times обратило внимание на изменение риторики президента Украины Владимира Зеленского: если во время боев за Северодонецк и Лисичанск он сомневался, стоит ли оборона этих городов больших жертв, то в случае с Бахмутом оборона этого города стала для Украины символом национальной борьбы с оккупантами.

По словам аналитиков, тактическая ценность Бахмута вызывает большие сомнения, но теперь эта битва - самая продолжительная за все время войны - имеет большое стратегическое значение для обеих сторон, пишет NYT.

Эксперты издания считают, что тактика командования ВСУ во время боев за Лисичанск и Северодонецк была правильной: российская армия выдохлась, что позволило Киеву провести успешные операции в Харьковской и Херсонской областях. Сейчас украинскому командованию приходится подстраиваться под новые реалии, предлагаемые противником, а именно - под российские массы живой силы, идущие в лобовые атаки.

Главный вопрос - сыграют ли бои в Бахмуте ту же роль, что и бои за Лисичанск и Северодонецк, подчеркивают аналитики NYT.