Россия намерена с новой силой ударить по Украине - Зеленский

Несмотря на огромные потери, российские оккупанты продолжают пытаться вести наступательные действия.

Россия накапливает силы для очередной эскалации, однако поражение страны-агрессора должно быть безальтернативным. Об этом во вторник, 10 января, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

"Сейчас РФ собирает силы для очередной эскалации", - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что вместе с партнерами Украина должна сделать и делает так, чтобы уже сейчас в Москве стало ясно: ни одна эскалация не поможет.

"Поражение российской агрессии должно оставаться безальтернативным", - подчеркнул президент.

Описывая ситуацию на фронте Зеленский назвал ее тяжелой, отметив, что враг проводит постоянные штурмы в Донецкой области, не считает своих людей, не жалеет местных и не останавливается перед любой преступной активностью.

"Этому можно и нужно противопоставить только новый уровень современной военной техники, который может получить Украина от партнеров.

Именно сейчас пришло время для новых мощных решений, для новой мощной поддержки", - добавил президент.

Отметим, правительство Канады планирует выделить средства на приобретение у США системы противовоздушной обороны NASAMS для нужд Сил обороны Украины.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Украина может получить ПВО Patriot в середине весны, а пока идет обучение и логистическая поставка этих систем. Кроме того, сейчас поступают дополнительные NASAMS, ЗРК Gepard и IRIS-T.

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