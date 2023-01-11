Названо количество пленных защитников Азовстали

Украина предлагает России форму обмена пленными на уровне "всех на всех", однако захватчики на нее не соглашаются.

В российском плену в данное время находится около двух тысяч украинских военных, которые защищали Азовсталь в Мариуполе. Об этом во вторник, 10 января, говорится в публикации Ассоциации семей защитников Азовстали.

В частности, соучредитель ассоциации Галина Клемпоуз отметила, что на днях из плена вернулось восемь защитников Мариуполя - некоторые из них были взяты в плен с Азовстали.

"Мы не можем публиковать точное их количество, потому что это повлияет или может как-то в будущем повлиять на них. Однако мы ждем их дома, готовим некоторые подарки. Также в плену продолжает находиться около двух тысяч защитников Азовстали", - сказала она.

При этом, Клемпоуз отметила, что в плену пребвают, как мужчины так и женщины, которые защищали Мариуполь.

Отметим, состоялся еще один обмен пленными, в результате которого освободили еще 50 украинских военных.

Напомним, Лубинец заявил, что его встреча с Москальковой состоится в Турции, а основной вопрос, который на ней будет подниматься - освобождение из российского плена украинских защитников и защитниц.

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