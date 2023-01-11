Бук раздора. Новая ссора Украины и Грузии

Грузия отказалась вернуть Украине вооружения, полученное в 2008 году от Киева, а также предоставить другое оружие, которое помогло бы Украине противостоять российской агрессии.

Отношения Украины и Грузии переживают сейчас довольно непростой период. В настоящее время существенные разногласия остаются по таким принципиальным для Украины вопросам, как оказание военной помощи, введение режима двусторонних санкций против РФ, введение визового режима для граждан России, массово бегущих в Грузию, а есть же еще и история с Михеилом Саакашвили. Какое оружие не могут поделить Киев и Тбилиси?

Оружейный спор

Украина просила Грузию вернуть комплексы Бук, которые были переданы Тбилиси во время войны 2008 года против России. Запрос Украины включал также переданные Грузии Соединенными Штатами противотанковые комплексы Джавелин. США не только дали согласие на передачу Киеву этих комплексов, но даже предложили Грузии заменить их на более новые, утверждает временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов. Украинский дипломат посетовал, что правительство Грузии "категорически отказалось" помочь Украине оружием.

10 января министерство обороны Грузии обнародовало заявление, в котором подтвердило, что предоставлять оружие Украине не планирует, но подчеркнуло, что речь идет только об одной системе Бук, которую Украина не передала Грузии, а продала по многомиллионному контракту.

Министерство утверждает также, что Грузия в 2017 году заплатила десятки миллионов долларов за американские противотанковые комплексы Джавелин.

"Грузия продолжает неуклонно оказывать гуманитарную и политическую поддержку Украине исходя из имеющихся у нее возможностей", - говорится в заявлении минобороны.

Как следует из официальных сообщений украинских властей того периода, с 27 мая по 8 августа 2008 года в Грузию было поставлено разнообразное вооружение, в том числе одна зенитно-ракетная система Бук-М1.

Верховная рада позже расследовала обстоятельства поставок украинской военной техники в Грузию, и в отчете следственной комиссии за декабрь 2008 года говорилось, что вооружение поставили по ценам, которые были значительно ниже установленных на мировом рынке.

Так, ЗРК Бук-М1 вроде бы продали всего за 20 млн долларов, тогда как Пакистан предлагал за него 100 млн.

Позже, уже в 2019 году, было проведено новое расследование этого контракта в рамках дела о предполагаемом "снижении боеготовности, боеспособности Вооруженных сил Украины и обороноспособности государства, повлекшем тяжкие последствия, государственной измене, растрате оружия и военной техники".

Не совсем друзья

Нынешние власти Грузии часто критикуют за недостаточно активную поддержку Украины во время российского вторжения. При этом вспоминают о том, как Киев помогал Тбилиси во время войны 2008 года. Тогда президент Украины Виктор Ющенко решительно поддержал Грузию и даже приехал в Тбилиси, когда возникла угроза наступления российских войск на столицу Грузии.

Впрочем, президент Ющенко поддерживал дружеские отношения с лидером Грузии Михаилом Саакашвили, а нынешние отношения Тбилиси и Киева можно назвать прохладными.

Руководство Украины, в том числе лично Владимир Зеленский, неоднократно обращалось к грузинским коллегам с просьбами освободить из заключения Саакашвили, который остается гражданином Украины, однако власти Грузии и в этом вопросе на контакт не идут.