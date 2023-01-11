Ситуация в Соледаре критическая - CNN

Российская пресса, со ссылкой на повара и бывшего уголовника, основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, поспешила сообщить о захвате Соледара.

В Соледаре Донецкой области ситуация остается критической, и в ходе ожесточенных боев и российскими оккупантами в городе позиции и здания переходят из рук в руки, при этом украинские защитники держат оборону и не оставили город. Об этом во вторник, 10 января, рассказал один из бойцов ВСУ, пишет CNN.

По словам военнослужащего 46-й воздушно-мобильной бригады, которая участвует в обороне Соледара от массированного нападения российских войск и наемников ЧВК Вагнера, число погибших на территории города настолько велико, что их "никто не считает".

"Ситуация критическая. Трудно. Мы держимся до последнего", - сказал воин ВСУ журналистам.

Он сообщил, что здания ежедневно переходят из рук в руки, а бойцы не могут уследить за растущим числом погибших.

"Никто не скажет вам, сколько там убитых и раненых. Потому что никто не знает наверняка. Позиции постоянно захватываются и перезахватываются. То, что сегодня было нашим зданием, завтра становится зданием Вагнера. В Соледаре никто не считает мертвых", - добавил он.

Также защитник рассказал, что по состоянию на вечер вторника неясно, какая часть города удерживается россиянами.

"Никто не может точно сказать, кто куда двинулся и кто что удерживает, потому что никто точно не знает. В городе есть огромная "серая зона", которую все утверждают, что контролируют, (но) это просто пустые слова", - сказал боец.

Военный также рассказал, что ряды бойцов ВСУ в Соледаре пополняются, так как бои за город продолжаются.

Ранее Пригожин сообщил, что Вагнер взяли под свой контроль Соледар, а украинские бойцы, якобы попали там в котел.

Главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил, что наемники ЧВК якобы взяли под контроль центр Соледара, они "уже закрепились с одной стороны, с другой достаточно эффективно продвигаются", а в западной части города "проводят зачистку".

Накануне сообщалось, что враг начал мощный штурм Соледара.

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