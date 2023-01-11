Стало известно, сколько гражданских находится в Соледаре

Ряд жителей Соледара хотели бы покинуть территорию города, однако сделать это в данное время не представляется возможным.

В Соледаре Донецкой области, где идут тяжелые бои, сейчас находится более полутысячи гражданских. В основном это люди старше 50 лет. Об этом во вторник, 10 января, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире национального телемарафона.

Он отметил, что все люди, которые хотели уехать из Соледара до наступления наиболее "горячего" периода, имели возможность это сделать. Власти области обеспечили их транспортом, вывезли по отработанной схеме эвакуации с последующим переездом либо в середину области, либо за ее пределы.

"Сейчас в Соледаре находится 523 человека. Некоторые из них решили уехать сейчас, но это невозможно из-за интенсивных боевых действий", - указал Кириленко.

Глава Донецкой ОВА отметил, что уехать из города никто не сможет пока не будет возможности безопасно заехать и выехать из него.

Он подчеркнул, что как руководитель должен не только максимально помогать людям уехать, но и заботиться о тех, кто будет их вывозить.

"Это очень опасно, и ни одна бронированная техника не может защитить от тех снарядов, которыми российские оккупанты обстреливают город", - сказал глава Донецкой ОВА.

Он подчеркнул, что у него нет достоверной информации о том, есть ли в Соледаре дети, но доподлинно известно о людях преклонного возраста. Они живут в подвалах и в укрытиях, потому что в Соледаре нет ни одного уцелевшего здания.

"У них есть запас питания. Металлические печи, дрова. Все было накоплено к Новому году с запасом. Власть занималась распределением, и запасы у местных в Соледаре есть. Мы закрывали глаза, что у людей есть старые запасы, и раздавали еще, потому что понимали, что ситуация может ухудшиться", - объяснил Кириленко.

Отметим, на территории города продолжаются жестокие бои.

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