Стало известно, сколько херсонцев подключены к теплу

Из-за постоянных обстрелов критической инфраструктуры со стороны российских захватчиков, украинцы в прифронтовых землях испытывают сложности с отоплением.

В Херсоне к централизованному теплоснабжению на сегодняшний день подключено 84% потребителей. Об этом во вторник, 10 января, заявил заместитель председателя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"К системе централизованного теплоснабжения в Херсоне подключено 84% потребителей", - сказал он.

По словам Тимошенко, водоснабжение уже восстановлено почти во всем городе, однако в области ситуация сложнее.

"По состоянию на сейчас только 25% населенных пунктов области с водой", - сообщил он.

Напомним, из-за обстрелов Херсон в новогоднюю ночь остался без света.

Ночью 9 января оккупанты атаковали объекты критической инфраструктуры в Херсоне, в частности, разрушили электроподстанцию, которая питала несколько больших котельных.