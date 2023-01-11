Петиция с требованием наложить санкции на Олега Крота и холдинг TECHIIA собрала 25 тысяч голосов

Петиция на сайте президента Украины, в которой требуется наложить санкции на ряд компаний, работающих в сфере азартных игр, которые либо связаны напрямую с государством-агрессором, либо работают в его интересах, набрала более 25 тысяч голосов, пишут Факты.

Согласно данным на сайте электронных петиций, требование “Наложить санкции на компании, связанные с государством-агрессором и поддерживающие российский бизнес в Украине” было опубликовано 22 ноября 2022 года: необходимое количество подписей петиция набрала за 1,5 месяца. Теперь у президента Украины Владимира Зеленского, согласно процедуре, есть не более трех месяцев, чтобы рассмотреть данную петицию и обнародовать свой ответ на нее.

Автор петиции указывает на то, что легализованный в Украине 2 года назад рынок азартных игр сегодня заполнен либо украинскими компаниями, связанными с РФ, либо напрямую российскими компаниями. Среди них — уже скандальный российский букмекер 1xBet, который пытается через Окружной административный суд Киева вернуть себе лицензии на работу в Украине, а также ряд других фирм, которые журналистами определены как ”дочки” 1xBet, работающие в Украине.

Это сайты ”PointLoto”, Fansport и BetWinner, которые, имея лицензии на работу в Украине, связаны тем или иным образом с российским букмекером 1xBet, а также нелегально работающий в Украине букмекер “Фонбет”, связанный с Александром Удодовым, зятем премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Вместе с ними подписанты петиции требуют от Владимира Зеленского как от главы Совета национальной безопасности и обороны наложить санкции и на украинский IT-холдинг TECHIIA и его сооснователя Олега Крота, которым вменяют поддержку 1xBet и помощь российскому букмекеру в выходе на украинский рынок.

Как ранее выясняли СМИ, 60 млн долларов, которые Олег Крот якобы передал в помощь украинской армии, однако не смог объяснить происхождение этих денег и куда именно они были направлены, могли быть платой 1xBet за получение лицензий в Украине. Сам Олег Крот в интервью bihus.info не скрывал свою поддержку российским букмекерам: ”Это такая же компания, как и много других, которые зарабатывают деньги. Если компания не платит в России налоги, а будет платить их в Украине, причем большие — в чем проблема”?.

Также СМИ подтверждали прямую родственную связь холдинга TECHIIA с российским букмекером 1xBet: главный юрист TECHIIA Роман Родин оказался родным братом Александра Родина, директора ООО «Твоя бетинговая компания», представляющего 1xBet в Украине.

Напомним, как ранее сообщалось, Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей передала СНБО перечень лиц, причастных к работе 1xBet, для внесения их в санкционные списки.