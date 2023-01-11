Кулеба Столтенбергу: Обеспечение западными танками важно для Украины

Глава МИД Украины также поблагодарил генсека НАТО за поддержку в 2022 году и призвал продолжить ее в 2023 году.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в среду, 11 ноября, провел разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом украинский чиновник сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Глава МИД поблагодарил Столтенберга за поддержку Украины в 2022 году, а также призвал продолжать ее и в этом году.

Стороны также обсудили подготовку к саммиту НАТО в литовской столице Вильнюсе.

"Я проинформировал Столтенберга о ситуации на передовой и отметил важность обеспечения Украины танками западного типа", - отметил Кулеба.

Как уже сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что передача Украине танков Leopard 2 требует объединенного решения западных партнеров.

Отметим, что по информации СМИ, правительство Британии решило предоставить Украине свои танки Challenger 2.