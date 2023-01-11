Украина рассчитывает на импорт электроэнергии - министр

Глава Минэнерго отметил, что возможные объемы импорта будут зависеть от ситуации с ремонтами и вхождения в работу энергосистемы в ближайшие дни.

Министерство энергетики Украины рассчитывает на увеличение импорта электроэнергии из Европы. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко, передает Интерфакс-Украина.

Министр сообщил о начале импорта с 1 января.

"В настоящее время импорт невелик, но он идет с 1 января. Более того, мы сделали возможность для предприятий закупать, и это соответственно будет влиять на поставки и их возможное ограничение в поставках", - сказал Галущенко.

Глава Минэнерго отметил, что возможные объемы импорта будут зависеть от ситуации с ремонтами и вхождения в работу энергосистемы в ближайшие дни.

"Будет многое зависеть от будущих обстрелов энергосистемы, какие повреждения будут, но, безусловно, на импорт мы также рассчитываем", - сказал Галущенко.

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