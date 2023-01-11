В Соледаре продолжаются бои - Генштаб

Оккупанты пытаются взять под контроль пути поставок для украинских подразделений в Соледаре.

Российские захватчики сосредоточили основные усилия на попытках полного захвата Донецкой области и предпринимают наступательные действия на Бахмутском направлении. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке в среду, 11 января.

"(Враг – ред.) пытается взять под контроль город Соледар и пути поставки наших подразделений, несет большие потери, бои продолжаются", – говорится в сообщении.

Также безуспешные наступательные действия оккупанты ведут на Авдеевском направлении.

На Купянском и Новопавловском направлениях враг пытается улучшить тактическое положение, а на Лиманском, Запорожском и Херсонском – обороняется.

Российские захватчики в течение суток нанесли два ракетных и 22 авиационных удара по территории Украины, совершили 18 обстрелов из РСЗО, в том числе и по гражданской инфраструктуре.

На Северском и Слобожанском направлениях обстреляны районы населенных пунктов Нововасильевка и Вовкивка Сумской области, а также Гурьев Казачок, Стрилеса, Огурцово, Волчанск и Новомлынск Харьковской области.

На Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Двуречная, Купянск, Кисловка, Крахмальное, Берестовое, Вишневое, Первомайское и Ивановка Харьковской области, а также Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении оккупанты обстреляли Терны Харьковской области, а также Макеевку, Невское, Червонопоповку и Диброву Луганской области.

На Бахмутском направлении от огня оккупантов пострадали Спорное, Выемка, Белогоровка, Раздолевка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Белая Гора и Дружба Донецкой области. На Авдеевском направлении оккупантами обстреляны Красногоровка, Авдеевка, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. На Новопавловском направлении обстрелы зафиксированы в Угледаре и Великой Новоселке Донецкой области.

На Запорожском направлении под вражеский огонь попали районы населенных пунктов Вольное Поле Донецкой области и Зеленый Гай, Гуляйполе, Зализничное, Чаривное, Белогорье, Каменское и Плавни Запорожской области

На Херсонском направлении обстрелам из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии оккупантов подверглись Дудчаны, Степановка и Херсон.

В свою очередь украинская авиация в течение суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения оккупантов и три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага.

Кроме того, ВСУ сбили российский вертолет Ка-52, а также два разведывательных дрона, тип которых уточняется.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили вражеский пункт управления, четыре района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также три склада боеприпасов.

Ранее сообщалось, что в Соледаре ситуация остается критической, и в ходе ожесточенных боев с российскими оккупантами в городе позиции и здания переходят из рук в руки, при этом украинские защитники держат оборону и не оставили город.

Тем не менее, в Кремле уже успели увидеть "положительную динамику" в войне против Украины.