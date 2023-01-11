В МИД Украины опровергли слухи о передаче Турцией кассетных боеприпасов

Подобные боеприпасы запрещены международным правом, а Украина придерживается этих норм, отметил Василий Боднар.

Информацию о том, что Турция якобы поставляет в Украину кассетные боеприпасы является фейковой и может быть частью российской пропаганды. Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар в комментарии турецкому информагентству Anadolu в среду, 11 января.

"Подобные утверждения готовятся специально, преследуя цель ущерба украинско-турецким отношениям, а также формирования негативного международного имиджа Украины и Турции", - подчеркнул украинский дипломат.

Таким образом он прокомментировал утверждение издания Foreing Policy о якобы поставках кассетных боеприпасов из Турции в Украину.

Посол отметил, что международное право запрещает использовать подобные боеприпасы, а Украина придерживается международных норм.

Он также высказал предложение, что подобная дезинформация может быть "частью российской пропаганды".

"Я всецело отвергаю эти утверждения, не имеющие ничего общего с действительностью. Эта новость создана в качестве "психологического оружия" с целью ущерба имиджу Турции", - подытожил Боднар.

Как мы уже писали, издание Foreign Policy утверждает, что Турция в конце 2022 года якобы начала негласные поставки для ВСУ кассетных снарядов производства США.