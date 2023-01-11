Резников провел разговор с министром обороны Турции

Глава Минобороны Алексей Резников и Акар обсудили следующие шаги по обеспечению региональной безопасности.

Министр обороны Украины Алексей Резников в среду, 11 января, провел разговор с министром обороны Турции Хулуси Акаром. Он поблагодарил его за поддержку Украины. Об этом глава Минобороны сообщил в Twitter.

"Рад разговору с большим другом, Министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром", - отметил он.

По словам Резникова, они обсудили следующие шаги по обеспечению региональной безопасности.

Министр Акар в свою очередь отметил важность немедленного прекращения огня для восстановления мира и стабильности в регионе. Он заявил, что благодаря работе Совместного координационного центра, созданного в рамках документа Черноморской зерновой инициативы, из украинских портов отгружено около 17 млн. тонн зерна, которые отправились в голодающие страны.

"Наша страна и дальше будет вносить свой вклад в обеспечение мира в регионе и предоставление гуманитарной помощи на всех уровнях, как она это делала до сих пор", - отметил Акар.

Напомним, накануне Резников провел переговоры с министром обороны Хорватии.