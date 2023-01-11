Украина получила от Норвегии 10 мостов

Норвежские мосты будут установлены на освобожденных территориях Украины. Это временные конструкции, которые подходят для передвижения тяжелых транспортных средств

В Украину прибыли первые грузовики с гуманитарной помощью от Норвежского управления государственных дорог: в декабре 2022 Норвегия передала Украине 10 мостов общей стоимостью 30 млн норвежских крон. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

"Норвежские мосты будут установлены на освобожденных территориях Украины. Это временные конструкции типа acrow/bailey, которые подходят для передвижения тяжелых транспортных средств - грузовиков с гуманитарной помощью, карет скорой помощи, пожарных автомобилей, ремонтных бригад и т.д.", - говорится в сообщении министерства.

Норвегия стала третьей страной, передавшей в Украину гуманитарную помощь по восстановлению дорожной инфраструктуры. Уже получены временные мосты от Чехии и Франции, Укравтодор ожидает также мосты от Швеции и еще одну партию чешских временных переправ.

Ранее сообщалось, что на Черниговщине установлен первый модульный мост.