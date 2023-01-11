Шестерых полицейских из Донетчины наказали за нарушение языкового закона

Языковой закон в условиях войны - ключевой. Поэтому степень его соблюдения должна быть максимально высокой, считает языковой омбудсмен.

Шестерых полицейских из Донецкой области привлекли к ответственности за игнорирование языкового закона. Об этом, ссылаясь на отчет главы Нацполиции Украины Игоря Клименко, сообщает языковой омбудсмен Тарас Кремень.

В комментарии для "УП.Жизнь" языковой омбудсмен рассказал, что на электронную почту поступил запрос от гражданина из города Дружковка Донецкой области о нарушении законодательства.

"12 июля мужчине было отказано в получении гуманитарной помощи на ребенка с инвалидностью. Гражданин в ответ на это вызвал патрульных. Один из полицейских, прибывших на место происшествия, грубо обращался с мужчиной, говорил с ним по-русски и требовал отдать телефон, которым тот проводил видеофиксацию визита правоохранителей. Кроме того, ни один из полицейских не представился и не назвал своего звания. Тогда мужчина вызвал второй патруль. Группа других правоохранителей также общалась на русском, даже начали оправдывать своих коллег и доказывать, что говорят на языке обращения", - сообщает УП.

Тарас Кремень обратился в Управление Нацполиции в Донецкой области и предоставил видеодоказательство, но там никакого правонарушения не обнаружили. Языковой омбудсмен обратился к главе Нацполиции и тот признал патрульных виновными в нарушении закона.

"Языковой закон в условиях войны - ключевой. Поэтому степень его соблюдения должна быть максимально высокой. В языковом вопросе сегодня не может быть никаких дискуссий: украинский - маркер "свой-чужой". Все остальное - игра на руку врагу, который системно использует язык как один из инструментов войны", - подчеркнул Тарас Кремень.

Ранее сообщалось, что Украина присоединяется к формированию языковой политики в Европе.