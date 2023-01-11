США помогут украинским военным в вопросах кибербезопасности

Минобороны и CRDF Global подписали Меморандум о взаимопонимании и начато сотрудничество по развитию и внедрению проектов, направленных на повышение уровня киберспособностей оборонной сферы Украины.

Министерство обороны Украины и Фонд гражданских исследований и развития США (CRDF Global) договорились о взаимодействии в сфере кибербезопасности и поддержке реализации мер киберобороны. Об этом сообщает АрмияИнформ.

Сообщается, что между Минобороны и CRDF Global заключен Меморандум о взаимопонимании и начато сотрудничество по развитию и внедрению проектов, направленных на повышение уровня киберспособностей оборонной сферы Украины.

Меморандумом, в частности, предусмотрено создание условий для обмена идеями, информацией и опытом в области кибербезопасности; содействие совершенствованию образовательных, научно-технических и технологических возможностей Минобороны и ВСУ; интенсификация и расширение связей между сообществами киберобороны обеих стран, содействие образовательному, научно-техническому и технологическому сотрудничеству Минобороны и ВСУ в сфере кибербезопасности.

В Минобороны отметили, что взаимодействие с CRDF Global предусматривает привлечение внешней экспертизы для реформ кибернаправления; приобрение возможностей Операционного центра кибербезопасности (SOC) Минобороны и группы быстрого реагирования на компьютерные инциденты в военной сфере (mil.cert-ua); организацию и проведение тренингов, обучающих курсов для украинских военнослужащих и студентов военных учебных заведений; совместное проведение соревнований-хакатонов на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что Минцифры расширит сотрудничество в сфере разведки.