Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Россияне собрали почти 30 тысяч военных на Луганщине - Гайдай

Также Гайдай сообщил, чтовоенные захватили новый российский танк, из которого враг успел произвести только 49 выстрелов.
Россияне собрали почти 30 тысяч военных на Луганщине - Гайдай

Оккупанты собрали уже около 30 тысяч человек в Луганской области. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, враг регулярно обстреливает деоккупированные населенные пункты в регионе.

Также Гайдай сообщил, чтовоенные захватили новый российский танк, из которого враг успел произвести только 49 выстрелов.

Напомним, РФ планирует провокацию на Луганщине.

Также сообщалось, что возле Кременной идут тяжелые бо

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK