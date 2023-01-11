Россияне собрали почти 30 тысяч военных на Луганщине - Гайдай

Также Гайдай сообщил, чтовоенные захватили новый российский танк, из которого враг успел произвести только 49 выстрелов.

Оккупанты собрали уже около 30 тысяч человек в Луганской области. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, враг регулярно обстреливает деоккупированные населенные пункты в регионе.

Также Гайдай сообщил, чтовоенные захватили новый российский танк, из которого враг успел произвести только 49 выстрелов.

Напомним, РФ планирует провокацию на Луганщине.

Также сообщалось, что возле Кременной идут тяжелые бо