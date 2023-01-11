Россияне собрали почти 30 тысяч военных на Луганщине - Гайдай
Также Гайдай сообщил, чтовоенные захватили новый российский танк, из которого враг успел произвести только 49 выстрелов.
Оккупанты собрали уже около 30 тысяч человек в Луганской области. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По его словам, враг регулярно обстреливает деоккупированные населенные пункты в регионе.
Также Гайдай сообщил, чтовоенные захватили новый российский танк, из которого враг успел произвести только 49 выстрелов.
Напомним, РФ планирует провокацию на Луганщине.
Также сообщалось, что возле Кременной идут тяжелые бо
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