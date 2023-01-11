Батальон Куршевель. Позор украинцев на курорте

Граждане Украины устроили патриотическую вечеринку на курорте во Франции, из-за которой разразился скандал.

В сети разразился скандал из-за "громкой" вечеринки на одном из самых престижных горнолыжных курортов мира – Куршевеле. Там во время войны украинцы с завидным размахом отметили день рождение под песню "Вова, еб*шь их, бл*ть", попивая шампанское Crystal.

Первой кадры застолья на французском курорте опубликовала российская журналистка Ксения Собчак 10 января.

СМИ сообщили, что цена такого отдыха за 2-3 часа составляет около 50 тысяч долларов. Только вынос шампанского Crystal, которым лакомилась компания, составляет около 20 тысяч долларов. А выносили алкоголь официанты под зажигательный трек и с флагом Украины. На обнародованом видео псевдопатриоты танцуют и гордятся своим поведением.

Кто отдыхал

Само действие происходило в Куршевеле в ресторане Bagatelle, в котором 125 грамм черной икры стоит 2100 евро, а шампанское Dom Perignon - 660 евро за бутылку, сообщает агентство УНИАН.

Виновницей праздника стала Алина Варакута, которая отмечала свой день рождения. Она и выложила ряд скандальных кадров на своей странице в Instagram. Также там был ее муж предприниматель Дмитрий Величко (известный также как "Святоха").

Украинский журналист Михаил Ткач также сообщил, что на вечеринке была еще одна семейная пара - Мисс Украины-2018 Карина Жосан с супругом Сергеем Ошеровским, которого разыскивает МВД.

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"О наших клоунах в Куршевеле. Сегодня в новостных лентах и в сообщениях повсюду Соледар. Ожесточенная борьба за независимость. Но дальше Собчак и другое путинское гнездо начинает разгонять молодых людей в Куршевеле, которые с флагом Украины танцуют на столах под "Вова, еб*шь их бл*ть" и вынос шампанского Crystal", - отметил Ткач.

Ошеровский уже год как беглец

"А теперь самое важное. Ошеровский Сергей Леонидович находится в розыске МВД Украины. Находится надо сказать не очень эффективно, потому что он не в Украине уже год. По данным источников в бизнес-кругах он имеет отношение к так называемой бригаде "Потапов". По данным источников в правоохранительных органах они обслуживают строительство народного депутата от ОПЗЖ Вадима Столара", - добавил Ткач в своем Facebook.

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Вадим Столар, как сообщает журналист, месяц назад посещал день рождения супруги Ошеровского в российском ресторане Suvuroff, что в Дубае. Кроме того, Олешковский и Жосан в Ницце просили продлить им статус беженцев.

"Еще раз. Мужчина в розыске громко гуляет в Куршевеле. И его жена публикует видео, как они демонстративно тратят деньги. Уберите коррупцию и эти люди умрут от голода в однушках на Борщаговке. А пока они позорят Украину в Монако, Дубае и Куршевеле, это означает, что коррупцию вы не убрали и они продолжают зарабатывать... И самое болезненное то, что все это происходит именно в это трагическое время", - добавил Ткач.

"Отдыхаем, как хотим"

Пользователи в соцсети негативно отреагировали на поведение псевдопатриотов на видео. На это Карина Жосан насмешливо написала, что у нее "есть интернет и все видит" и намекнула, что ее не надо спамить сообщениями и беспокоить, добавив веселые смайлы.

Объяснила она разве что шампанское. Женщина сообщила, что даже не могла подумать, что "эти 6 бутылок Crystal" станут такими легендарными.

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Виновница торжества - Алина Варакута, которая спускала десятки тысяч долларов на курорте, пока в ее стране идет полномасштабная война, почему-то возмутила критика пользователей сети.

В своем Instagram она призвала украинцев "думать головой". По словам девушки, она "имеет право" отмечать дни рождения так, как ей вздумается.

"Люди, думайте, пожалуйста, головой, перед тем как писать мне оскорбления. Я имею право праздновать свой день рождения там и так, как я хочу", - написала Варакута.

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На фоне скандала, девушка все равно продолжает постить фото и хвастаться роскошной жизнью.

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