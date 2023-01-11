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В Херсоне повреждено здание университета

Из-за многочисленных взрывов в центре Херсона сегодня было повреждено здание Херсонского государственного университета, сообщил глава ОВА.
В Херсоне повреждено здание университета

Сегодня, 11 января, вследствие взрывов было повреждено здание Херсонского государственного университета. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"Из-за многочисленных взрывов в центре Херсона сегодня было повреждено здание Херсонского государственного университета. Взрывная волна уничтожила стекло в окнах, также разбита скамейка во дворе. Россияне продолжают воевать с наукой и здравым смыслом," - отметил Янушевич.

Ранее сообщалось, что враг ударил по объекту инфраструктуры на Херсонщине, вследствие чего получили ранения несколько человек.

Оккупанты ударили по Херсону, загорелся перинатальный центр

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