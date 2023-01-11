В Херсоне повреждено здание университета

Из-за многочисленных взрывов в центре Херсона сегодня было повреждено здание Херсонского государственного университета, сообщил глава ОВА.

Сегодня, 11 января, вследствие взрывов было повреждено здание Херсонского государственного университета. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"Из-за многочисленных взрывов в центре Херсона сегодня было повреждено здание Херсонского государственного университета. Взрывная волна уничтожила стекло в окнах, также разбита скамейка во дворе. Россияне продолжают воевать с наукой и здравым смыслом," - отметил Янушевич.

Ранее сообщалось, что враг ударил по объекту инфраструктуры на Херсонщине, вследствие чего получили ранения несколько человек.

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