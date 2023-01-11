Зеленский: Российская агрессия должна проиграть

Владимир Зеленский поблагодарил президента Литвы Гитанаса Науседу и президента Польши Анджея Дуду за поддержку, которая поможет Украине победить агрессора.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 11 января, записал видеообращение, в котором рассказал о саммите Люблинского треугольника.

"Сегодня здесь во Львове для Украины прозвучали важные новости во время саммита Люблинского треугольника - нашего специального формата с Польшей и Литвой. Польша приняла решение о передаче Украине танков - я благодарен за это. Благодарю президента Дуду, правительства Польши, всех наших польских друзей. Литва передает нашему государству зенитные системы - то оружие, в котором мы нуждаемся для защиты от иранских дронов, для защиты нашей энергетики. Я благодарю Гитанаса за это очередное проявление неизменной и принципиальной поддержки Украины, которая началась еще до 24 февраля и будет продолжаться до нашей победы", - отметил Зеленский.

Зеленский поблагодарил президента Литвы Гитанаса Науседу и президента Польши Анджея Дуду за поддержку, которая поможет Украине победить агрессора.

"Услышал сегодня эту уверенность еще раз и от Анджея, и от Гитанаса - мы вместе пройдем путь к восстановлению безопасности Украины и всей Европы, восстановлению нашей территориальной целостности, восстановлению мира. Российская агрессия должна проиграть - так и будет", - сказал президент Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, президент Литвы Гитанас Науседа и президент Польши Анджей Дуда подписали совместную декларацию по результатам состоявшегося во Львове второго саммита Люблинского треугольника.

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