"Вагнеровцы" заявили, что нашли тело одного из британских волонтеров

Боевики заявили, что нашли в Соледаре тело одного из пропавших волонтеров, при нем также обнаружены документы второго.

В Соледаре Донецкой области найдено тело одного из двух британских волонтеров, ранее пропавших без вести. Об этом в среду, 11 января, сообщила пресс-служба главы ЧВК.

"8 января на горячую линию Спроси Вагнер пришел запрос с просьбой найти двух пропавших 6 января в Соледаре граждан Великобритании - Andrew Bagshaw и Christopher Parry. Сегодня тело одного из них найдено, при нем обнаружены документы на обоих британцев", - говорится в сообщении.

Кто именно найден мертвым и при каких обстоятельствах не уточняется.

Также были опубликованы фото их документов.

Ранее стало известно, что вблизи Соледара исчезли британские волонтеры.

Как сообщалось, о словам командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, войска РФ перебросили в Соледар наиболее профессиональные отряды "вагнеровцев".

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