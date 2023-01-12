В Минобороны Британии оценили смену командования войск РФ

Этот шаг является "показателем растущей серьезности ситуации, с которой сталкивается Россия, и явным признанием того, что кампания не соответствует стратегическим целям России".

В Минобороны Британии считают назначение нового командующего российской "спецоперацией", начальника Генштаба Валерия Герасимова, "значительным событием" в подходе Путина в управлении войной.

Герасимов заменит Сергея Суровикина, который проработал на этом посту всего три месяца, отметили в британском Минобороны.

По версии Министерства обороны Великобритании, этот шаг является "показателем растущей серьезности ситуации, с которой сталкивается Россия, и явным признанием того, что кампания не соответствует стратегическим целям России".

"Этот шаг, вероятно, будет встречен с крайним неудовольствием большей частью российского ультранационалистического и военного блоггерского сообщества, которые все чаще обвиняют Герасимова в плохом ведении войны. Напротив, Суровикин получил широкую похвалу в этом сообществе за его отстаивание более реалистичного подхода", - сказано в сообщении.

Там также отмечается, что после назначения заместителем коммандующего, его авторитет и влияние почти наверняка значительно сократились.

Ранее сообщалось, что в РФ назначили нового командующего оккупационной группировкой. Им стал начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Напомним, в мае 2022 года появилась информация, что начальника Генштаба РФ Герасимова могли ранить в Украине. Тогда украинские военные в районе Изюма нанесли удар по месту, где находился штаб 2 армии ВС РФ. Именно там в тот момент находился Герасимов.

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