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Кулеба анонсировал хорошие новости из Эстонии

Главы МИД двух стран обсудили военные потребности Украины, которые могут быть удовлетворены Эстонией.
Кулеба анонсировал хорошие новости из Эстонии

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел переговоры с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу о военных потребностях Украины и анонсировал хорошие новости. Об этом он сообщил в среду, 11 января в Twitter.

"Провел разговор с Урмасом Рейнсалу. Обсудили военные потребности Украины, которые могут быть удовлетворены Эстонией. Ожидаем хороших новостей. Я также поблагодарил Эстонию за инициативу по механизму компенсации и подчеркнул, что это важный элемент Формулы мира", - написал Кулеба, добавив, что Россия должна заплатить.

Ранее сообщалось, что Эстония готова первой в ЕС передать Киеву российские активы.

Напомним Эстония заморозила активы двух олигархов из России.

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