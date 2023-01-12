Кулеба анонсировал хорошие новости из Эстонии

Главы МИД двух стран обсудили военные потребности Украины, которые могут быть удовлетворены Эстонией.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел переговоры с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу о военных потребностях Украины и анонсировал хорошие новости. Об этом он сообщил в среду, 11 января в Twitter.

"Провел разговор с Урмасом Рейнсалу. Обсудили военные потребности Украины, которые могут быть удовлетворены Эстонией. Ожидаем хороших новостей. Я также поблагодарил Эстонию за инициативу по механизму компенсации и подчеркнул, что это важный элемент Формулы мира", - написал Кулеба, добавив, что Россия должна заплатить.

Ранее сообщалось, что Эстония готова первой в ЕС передать Киеву российские активы.

Напомним Эстония заморозила активы двух олигархов из России.

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