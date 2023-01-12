В Укрэнерго пообещали улучшение ситуации со светом

В связи с потеплением продолжительность отключения света в эти выходные может уменьшиться.

В течение выходных, 14-15 января, в Украине должна улучшиться ситуация с электроэнергией. Это связано с ожидаемым потеплением, которое позволит уменьшить объемы отключений. Об этом заявил глава правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона.

Он отметил, что более высокая температура воздуха будет способствовать снижению потребления электроэнергии.

"На выходных у нас ожидается потепление, и нам опять будет легче "упаковать" потребление в тот объем генерации, который мы имеем", – сказал он.

По словам Кудрицкого, украинские энергетики работают над увеличением генерации и ускорением восстановления энергообъектов, разрушенных или поврежденных во время российских атак, чтобы уменьшить ограничение потребления электроэнергии.

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы "выжать" из энергосистемы все генерирующие мощности, которые в ней потенциально есть, ускорить те ремонты, которые можно ускорить, и сделать так, чтобы имеющейся генерации у нас становилось все больше и больше", – пояснил он.

Кудрицкий отметил, что украинцам важно и в дальнейшем экономно потреблять электроэнергию. Это особенно актуально в период холодов, когда потребление значительно возрастает, а покрыть его имеющимися мощностями не получается.

Ранее сообщалось, что в Украине вырос дефицит мощности из-за существенного снижения температуры.

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