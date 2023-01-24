Биткоин преодолел потолок в $21 000

| Автор: Мальцева Ольга

После нескольких месяцев стагнации, вызванной крахом нескольких крупных криптовалютных компаний, включая недавний крах FTX, биткоин, крупнейшая в мире криптовалюта по рыночной капитализации, преодолел важную отметку в $21 000, что вызвало новый оптимизм среди инвесторов.

В начале субботы на Coinbase биткоин поднялся до максимума в $21 321, так как быки продолжили движение после прорыва выше отметки $20 000. Впервые с момента жестокого падения в ноябре после краха FTX цена биткоина достигла такого роста. Криптовалюта зарегистрировала семь последовательных зеленых свечей на дневном графике, начиная с прорыва выше $17 000 в воскресенье, 8 января 2023 года.

Другие крупные криптовалюты, такие как Ether и Cardano, также значительно выросли, а общая рыночная капитализация криптовалютного рынка впервые с ноября превысила $1 трлн (кстати, купить эфириум можно в обменнике eezy.cash).

Псевдонимный криптотрейдер Магс (Mags) писал, что биткоин восстановил все потери, зафиксированные во время свалки на FTX, и лучшим сценарием для эталонной криптовалюты было бы продолжение роста BTC до $25 000 без возврата к $18 700. Аналитик написал в Твиттере: "$BTC вернулся в предыдущий диапазон и находится очень близко к середине диапазона ($21,5 тыс.), цена также преодолела всю свалку FTX. Лучшим сценарием будет продолжение движения до $25 000".

Скотт Мелкер, он же "The Wolf of All Streets", также отмечает, что прорыв биткоина выше $20 000 может привести к тому, что цена BTC протестирует зоны сопротивления в районе $22 800, а затем $25 000. В настоящее время биткоин торгуется в районе $20 700, и за последние 24 часа его курс вырос более чем на 9%.

Этот рубеж был достигнут на фоне ожиданий инвесторов о том, что цифровой актив, возможно, достиг низшей точки, а также на фоне опасений по поводу инфляции, которые продолжают стимулировать интерес к нему. Впервые с 8 ноября цифровой актив превысил отметку в $20 000 и растет уже 11-й день подряд. Этот скачок стоимости биткоина произошел на фоне отчета о потребительских ценах, который показал снижение инфляции в январе по сравнению с декабрем.

По данным криптовалютного трекера CoinGlass, в результате двузначного роста BTC и основных альткоинов за последние 24 часа было ликвидировано более 133 665 трейдеров. Например, цена Ethereum (обменять эфир на гривны советуем через обменник eezy.cash) выросла до максимума в $1 565 на основных цифровых торговых платформах, а такие монеты, как Binance Coin, Solana, Dogecoin, Polygon и Polkadot поднялись до многомесячных максимумов.

Среди различных цифровых активов больше всего ликвидаций за последние 24 часа пришлось на Ethereum – почти $260 млн, в то время как в ходе ралли Биткоина было ликвидировано шортов на сумму около $239 млн.