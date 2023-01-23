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На Сумщине снаряд попал в дом многодетной семьи, погибла женщина

Было 10 "прилетов" из ствольной артиллерии. Ранения получили два человека, их доставили в больницу.
На Сумщине снаряд попал в дом многодетной семьи, погибла женщина

В результате обстрела Есманьской общины Сумской области пострадал дом многодетной семьи, погибла молодая женщина. Еще два человека ранены. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, было 10 "прилетов" из ствольной артиллерии, один из снарядов попал в дом.

Раненых доставили в больницу.

Напомним, сегодня, 23 января, оккупанты обстреляли Ворожбу Сумской области. Повреждены железная дорога и дома.

Ранее сообщалось, что РФ за сутки 115 раз ударила по Сумщине, ранен подросток.

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