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Оккупанты получили приказ "жесткой экономии боеприпасов" - ГУР

Украинская разведка выложила перехват, который свидетельствует, что россияне получили приказ экономить боеприпасы.
Оккупанты получили приказ "жесткой экономии боеприпасов" - ГУР

Российские оккупанты объявили приказ о жесткой экономии боеприпасов. Об этом свидетельствует перехват телефонного разговора захватчика, который выложило Главное управление разведки в своем Telegram-каналет в понедельник, 23 января.

Соглано перехвату россиянин ставил в известность все подразделения об этом приказе.

"По всем позициям. Приказ. Жесткая экономия боеприпасов", - сообщал он.

В ГУР Минобороны напомнили, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, виновников ждет справедливое возмездие.

 

Как мы уже писали раньше, ракетных запасов у армии государства-террориста России осталось еще на две-три массированных атаки по Украине. 

У армии РФ острая нехватка боеприпасов - ISW

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