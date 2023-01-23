Оккупанты получили приказ "жесткой экономии боеприпасов" - ГУР

Украинская разведка выложила перехват, который свидетельствует, что россияне получили приказ экономить боеприпасы.

Российские оккупанты объявили приказ о жесткой экономии боеприпасов. Об этом свидетельствует перехват телефонного разговора захватчика, который выложило Главное управление разведки в своем Telegram-каналет в понедельник, 23 января.

Соглано перехвату россиянин ставил в известность все подразделения об этом приказе.

"По всем позициям. Приказ. Жесткая экономия боеприпасов", - сообщал он.

В ГУР Минобороны напомнили, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, виновников ждет справедливое возмездие.

Как мы уже писали раньше, ракетных запасов у армии государства-террориста России осталось еще на две-три массированных атаки по Украине.

У армии РФ острая нехватка боеприпасов - ISW

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