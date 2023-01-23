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Миссии МАГАТЭ заработали на всех АЭС Украины

Специалисты МАГАТЕ начали работу на ХАЭС и теперь постоянные миссии присутствуют на всех АЭС Украины, отметил Энергоатом.
Миссии МАГАТЭ заработали на всех АЭС Украины

Постоянные миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) начали работать на всех АЭС Украины. Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома в понедельник, 23 января.

"На всех украинских атомных станциях теперь работают постоянные миссии МАГАТЭ", - сказано в сообщении компани.

Представители МАГАТЭ прибыли на все украинские АЭС за прошедшую неделю.

"Сейчас специалисты начали работу на ХАЭС (Хмельницкой АЭС), и теперь постоянные миссии будут работать на Ровенской, Чернобыльской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС", - подчеркивает Энергоатом. 

МАГАТЭ сообщило накануне, что отныне по два эксперта этой организации также присутствуют на Ровенской, Южно-Украинской и Чернобыльской станциях.

МАГАТЭ также анонсировало, что на ХАЭС оно разместит команду экспертов в ближайшие дни.

КАк уже сообщалось, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси прибыл в Украину, чтобы обеспечить постоянное присутствие экспертов по ядерной безопасности на всех объектах атомной энергетики страны.

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