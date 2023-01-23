Миссии МАГАТЭ заработали на всех АЭС Украины

Специалисты МАГАТЕ начали работу на ХАЭС и теперь постоянные миссии присутствуют на всех АЭС Украины, отметил Энергоатом.

Постоянные миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) начали работать на всех АЭС Украины. Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома в понедельник, 23 января.

"На всех украинских атомных станциях теперь работают постоянные миссии МАГАТЭ", - сказано в сообщении компани.

Представители МАГАТЭ прибыли на все украинские АЭС за прошедшую неделю.

"Сейчас специалисты начали работу на ХАЭС (Хмельницкой АЭС), и теперь постоянные миссии будут работать на Ровенской, Чернобыльской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС", - подчеркивает Энергоатом.

МАГАТЭ сообщило накануне, что отныне по два эксперта этой организации также присутствуют на Ровенской, Южно-Украинской и Чернобыльской станциях.

МАГАТЭ также анонсировало, что на ХАЭС оно разместит команду экспертов в ближайшие дни.

КАк уже сообщалось, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси прибыл в Украину, чтобы обеспечить постоянное присутствие экспертов по ядерной безопасности на всех объектах атомной энергетики страны.

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