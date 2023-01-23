Кому война, а кому новый дом. Коррупция в Украине

Народный депутат, заместитель председателя фракции Слуга народа в Верховной Раде Павел Халимон, по данным журналистов, во время полномасштабной войны приобрел имение в центре Киева.

За войной украинцы могли забыть о главной болезни украинских чиновников – тотальной коррупции. Но сами чиновники, как оказалось, о коррупции не забывали даже при полномасштабном нападении России. Последние дни принесли целый ряд коррупционных скандалов, в центре которых оказались народные депутаты, министры и их замы, правоохранители.

Слуга народа с имением

По данным Украинской правды, народный депутат, заместитель председателя фракции Слуга народа в Верховной Раде Павел Халимон во время полномасштабной войны приобрел имение в центре Киева. Дом с земельным участком в 10 соток обошелся ему в 10,3 млн грн, тогда как рыночная стоимость домов в этом районе аналогичной площади — около 50−60 млн. УП узнала, что продавцом был архиерей ПЦУ Александр Драбинко. Тот рассказал, что имение якобы продал дешевле, потому что нужны были деньги.

Халимон, по данным УП, постоянно проживает в приобретенном имении, однако эта недвижимость записана на Анастасию Котеленец. Журналисты выяснили, что в 2021 году она стала владелицей 45 земельных участков в Черниговской области общей площадью около 80 га.

Самое интересное, что электронные декларации чиновников, которые привыкли изучать украинцы, сейчас засекречены. В условиях войны. Но Халимона это не спасло.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что Халимона уже уволили с должности заместителя главы фракции, а дальше, мол, пусть разбираются правоохранители откуда у него дом и деньги на него.

Еще Арахамия заявил, что коррумпированных чиновников ждет ответственность, и анонсировал, что "активные посадки" будут уже этой весной.

"Пожалуй, этой весной точно сажать будем активно. Не получается по-человечески, будет по законам военного времени. "Не ко времени" уже не работает. Некоторые люди потеряли рассудок и мародерят без страха и угрызений совести", - утверждает глава фракции СН.

Прокурор в Испании

Начать можно было бы, например, с заместителя генпрокурора Алексея Симоненко. В период военного положения он ездил в отпуск за границу, несмотря на прямой запрет президента Владимира Зеленского. Журналисты выяснили, что свой 10-дневный зимний отпуск Симоненко проводил в испанской Марбелье, о чем свидетельствует фото, обнародованное его супругой в Instagram.

Симоненко выехал из Украины 30.12.2022 через пункт пропуска Краковец на автомобиле Mercedes ВС 0001 ХН вместе с Виктором Деркачем(за рулем). Вернулся 08.01.2023 вместе с Романом Серетко (за рулем) на том же авто. Этот автомобиль зарегистрирован на компанию Холдинг Гранд отель, принадлежащий жене львовского предпринимателя и экс-депутата Григория Козловского (а Серетко его телохранитель).

Это еще не конец

И это все всплыло на фоне громких коррупционных скандалов в Мининфраструктуры и Минобороны. Политолог Алексей Кошель, считает, что последние коррупционные скандалы, несмотря на войну, могут стать лишь одними из первых, и последующие будут иметь еще больший объем.

“Я думаю, это далеко не все скандалы. Потому что главные органы власти с коррупционными рисками — пока там скандалов было мало. Я имею в виду — это таможня, это налоговая, это структуры с наибольшими коррупционными рисками”, - отметил Кошель. Так что запасайтесь попкорном, все только начинается.