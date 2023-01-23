Зеленский ограничил выезд за границу чиновникам

Чиновники теперь не имеют право ехать в другие страны на отдых или по негосударственным делам.

Чиновникам официально запрещено выезжать на отдых или с другими негосударственными целями за границу. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении в понедельник, 23 января.

По его словам, он утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны насчет выезда чиновников за границу. Оно касается всех должностных лиц центральной власти, разных других уровней местных властей, а также правоохранителей, народных избранников, прокуроров и всех, "кто должен работать на государство и в государстве".

"Хотят отдыхать сейчас - будут отдыхать вне государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-либо другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся", - подчеркнул президент.

Он отметил, что за пять дней Кабмин должен разработать такой порядок пересечения границы для должностных лиц, чтобы единственным основанием могла быть только служебная командировка.

Отметим, ранее появилась информация, что замгенпрокурора Алексей Симоненко ездил в отпуск в Испанию на автомобиле львовского предпринимателя и депутата Григория Козловского, а сопровождал Симоненко - охранник Козловского.

Как уже сообщалось раньше, Кабинет министров планирует разрешить выезд за границу украинцам призывного возраста, которые получили бронирование от призыва.

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