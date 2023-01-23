Тимошенко увольняется из Офиса президента - СМИ

Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении с должности замглавы ОП. Названа новая кандидатура.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении с занимаемой должности. Об этом вечером в понедельник, 23 января сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в СНБО и Кабмине.

Отмечается, что вместо Тимошенко на должность планируют назначить главу военной администрации Киевской области Алексея Кулебу.

Также сообщается, что в отставку уйдут главы ВГА Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.

Напомним, на прошлой неделе Алексей Арестович написал заявление об увольнении из ОП.

Отставка Арестовича. Подробности скандала

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