Скандал с продуктами для военных: все подробности

Журналисты обвинили Минобороны Украины в закупке продуктов для военнослужащих по завышенным ценам. На расследование отреагировал глава оборонного ведомства.

В Украине разгорелся скандал из-за закупок продовольствия для украинской армии якобы по завышенным ценам. В частности, в субботу в издании Зеркало недели появилась статья о том, что Министерство обороны якобы закупает продукты для ВСУ в два-три раза дороже, чем в магазинах Киева.

В распоряжение журналистов попала якобы копия договора на услуги организации питания в 2023 году в воинских частях в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях. Сделку, по информации СМИ, оборонное ведомство подписало 23 декабря более чем на 13 млрд гривен.

Автор расследования - журналист и основатель проекта Наши деньги Юрий Николов сравнил стоимость продуктов, указанную в документе, с ценами в сети магазинов Сильпо в одном из спальных районов Киева. На наиболее популярные продукты они оказались выше в 2-3 раза, утверждает Николов. Так, по его словам, на яйца была указана цена 17 гривен за штуку. В то время как розничная цена в столице сейчас около семи гривен за штуку. Картофель, по его словам, ведомство заказало по 22 гривен за килограмм, тогда как цена в розничных магазинах – 8-9 грн.

Зеркало недели

Сегодня министр обороны Алексей Резников отреагировал на скандал и назвал ситуацию "искусственной информационной атакой под вымышленным предлогом", а журналист Юрий Николов на это заявил, что не верит объяснениям министра и назвал свои аргументы. Подробнее о позиции каждой стороны читайте в материале Корреспондент.net.

"Яиц по 17 гривен за штуку нет"

Отметим, что свой комментарий Резников опубликовал в Facebook перед заседанием профильного комитета Верховной Рады с участием представителей НАБУ, ДБР и СБУ, где обсуждали этот скандал. По его словам, Минобороны не производит закупку отдельных продуктов, а покупает комплексную услугу по обеспечению питания. То есть доставку определенного комплекта продуктов в воинские части, а в отдельных случаях – и приготовление пищи. Предметом закупки является стоимость суточного рациона для военнослужащего. В прошлом году эта сумма составляла 120 гривен на одного человека за сутки, в этом году после переговоров она составила 145,8 гривен, рассказал министр.

"Кто-то действительно считает, что эта сумма завышена? Номинально произошел рост стоимости услуги на 21,5%. Но этот показатель даже меньше уровня инфляции, которая за год составила 26,6%. Любая хозяйка знает, как в прошлом году выросли цены на разные виды продуктов и какова была динамика", - написал Резников.

Минобороны на этот момент заключило контракты с восемью поставщиками на обеспечение услуги питания. Поставщики закреплены за определенными воинскими частями и кормят военных независимо от их месторасположения по ценам, определенным на год вперед, написал министр.

Резников также опроверг информацию СМИ о закупке продовольствия для ВСУ по завышенным ценам. Он заявил, что его ведомство "не покупает яйца по 17 гривен за штуку".

Резников рассказал, что цены у разных поставщиков колеблются от 80 гривен до 90,6 гривен за десяток и это цена на весь год вместе с доставкой для военных хоть во Львов, хоть под Бахмут. Также недоразумение с ценой на яйца, как утверждает министр, возникло из-за технической ошибки поставщика, который указал цену за яйца не за штуку, а за килограмм.

"Поставщик указал цену не за штуки, а за вес яиц, когда переносил данные из одной таблицы, где все было приведено в единицу измерения на вес, в другую таблицу. Согласно нормативам килограмм яиц – это около двух десятков штук в зависимости от сорта (вес яйца по стандарту должен составлять от 42 г до 60 г). Цена 170 гривен за килограмм яиц – это 85 гривен за десяток. Что в пределах показателей других поставщиков полностью соответствует рыночной цене", - написал чиновник.

По словам министра, ошибка компании с переводом штук в килограммы была замечена давно, как и некоторые технические ошибки в других договорах.

"После чего руководитель подразделения был отстранен. Подчеркиваю – в конце декабря", - заявил Резников.

Глава ведомства также сообщил, что на заседании профильного комитета парламента продемонстрирует народным депутатам официальное письмо компании-поставщика, признающей ошибку и просящей внести соответствующие изменения. Резников заявил, что гарантирует абсолютную прозрачность Минобороны для правоохранителей.

Он подчеркнул, что по всем контрактам завершаются дополнительные внутренние проверки, воинские части сверяют с каталогом, исправляются технические ошибки, готовятся дополнительные соглашения по поставкам.

"То есть, де-юре обнародованного в СМИ документа еще не существует. Никакой копейки по нему не потрачено. Заявления, что Минобороны "украло" или "пыталось украсть" миллиарды – это полный бред. Просто кто-то узнал о дополнительных проверках и решил развернуть информационную атаку", - подчеркнул он.

"Тупость "технической ошибки""

Автор расследования Юрий Николов заявил, что не верит объяснениям Резникова, мол, и раньше всегда в контрактах Минобороны цены на яйца указывали в штуках и цены были значительно ближе к рыночным - на уровне 3,90 - 9 гривен за одно яйцо.

"Тупость еще и в том, что "техническая ошибка" штука вместо килограмма, предполагает, что нужно было написать в контракте не 17, а 170 (гривен за килограмм - ред.). А в картофеле по 22 гривны за килограмм какую "техническую ошибку" допустили в контракте? Имели в виду трехкилограммовую сетку? А куриные бедрышки по 120 гривен - это за полтора бедра?", - возмущается журналист.

Николов обвинил Резникова в том, что он не хочет бороться с проблемой коррупции в армии и своим постом доказал, что "сам часть проблемы и сейчас просто пытается отпетлять так, чтобы не разрушать выстроенные схемы".

При этом Николов в одном согласился с Резниковым, что деньги по этому контракту еще не ушли, то есть "фактический ущерб в особо крупных еще не нанесен".

"Мы можем как раз на этом примере Байдену, Шольцу и Макрону показать, что Украина - не Россия. В Украине схемы искореняются, а не консервируются из-за на всю голову дебильных отмазок министров", - написал журналист.

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