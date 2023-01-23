Уволен замгенпрокурора Алексей Симоненко – нардеп

Попавший в скандал из-за отдыха в Испании заместитель генпрокурора уволен, сообщил нардеп.

Президент Владимир Зеленский уволил заместителя генпрокурора Алексея Симоненко. Об этом вечером в понедельник, 23 января, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Недавно Симоненко ездил праздновать Новый Год с семьей в Испанию и попал в скандал.

В период военного положения он ездил в отпуск за границу, несмотря на прямой запрет президента Владимира Зеленского. Журналисты выяснили, что свой 10-дневный зимний отпуск Симоненко проводил в испанской Марбелье, о чем свидетельствует фото, обнародованное его супругой в Instagram.

Как сообщалось, Симоненко выехал из Украины 30.12.2022 через пункт пропуска Краковец на автомобиле Mercedes ВС 0001 ХН вместе с Виктором Деркачем(за рулем). Вернулся 08.01.2023 вместе с Романом Серетко (за рулем) на том же авто.

Напомним, сегодня Зеленский в своем видеообращении анонсировал кадровые изменения, а также запретил чиновникам выезжать на отдых или с другими негосударственными целями за границу. "Хотят отдыхать сейчас - будут отдыхать вне государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-либо другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся", - подчеркнул президент.

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