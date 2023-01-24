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СНБО ввел санкции против иерархов РПЦ

В список попали 22 представители Русской Православной Церкви во главе с Михаилом Гундяевым (патриархом Кириллом).
СНБО ввел санкции против иерархов РПЦ

Совет национальной безопасности Украины ввел санкции против 22 религиозных деятелей, имеющих паспорт РФ. Об этом вечером в понедельник, 23 января, сообщил президент Владимир Зеленский.

"Сегодняшнее решение СНБО касается нашей духовной независимости, которую мы усиливаем", - сказал глава государства.

Президент сообщил, что были введены санкции против 22 человек, которые являются гражданами России и, прикрываясь духовностью, поддерживают террор и геноцидную политику.

Зеленский ввел решение Совета нацбезопасности и обороны от 23 января 2023 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

В список попали представители Русской Православной Церкви:

  • Алфеев Григорий Валерьевич;
  • Балашов Николай Владимирович;
  • Волочков Павел Павлович;
  • Владимиров Артемий Владимирович;
  • Ткачев Андрей Юрьевич;
  • Осипов Алексей Ильич;
  • Богдасаров Роман Сергеевич;
  • Булеков Александр Владимирович;
  • Ганьжин Александр Иванович;
  • Горбачев Леонид Эдуардович;
  • Гундяев Михаил Николаевич;
  • Емельянов Леонид Григорьевич;
  • Кипшидзе Вахтанг Владимирович;
  • Кульберг Алексей Сергеевич;
  • Легойда Владимир Романович;
  • Немцов Николай Федорович;
  • Овчаров Олег Андреевич;
  • Севрюк Антон Юрьевич;
  • Татаринцев Константин Юльевич;
  • Чашин Николай Николаевич;
  • Щипков Александр Владимирович;
  • Ряховский Сергей Васильевич.

Срок применения санкций - от 5 до 30 лет. Санкции, в частности, предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, а также ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.

Ранее сообщалось, что в России создают первую ЧВК православной церкви. Новая организация получила название Андреевского креста и уже готовит мобилизованных россиян.

Перед этим патриарх Кирилл призывал россиян к мобилизации заявив, что мобилизация поможет "примирению" с Украиной и предостерег от "опасных компромиссов".

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