СНБО ввел санкции против иерархов РПЦ
Совет национальной безопасности Украины ввел санкции против 22 религиозных деятелей, имеющих паспорт РФ. Об этом вечером в понедельник, 23 января, сообщил президент Владимир Зеленский.
"Сегодняшнее решение СНБО касается нашей духовной независимости, которую мы усиливаем", - сказал глава государства.
Президент сообщил, что были введены санкции против 22 человек, которые являются гражданами России и, прикрываясь духовностью, поддерживают террор и геноцидную политику.
Зеленский ввел решение Совета нацбезопасности и обороны от 23 января 2023 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".
В список попали представители Русской Православной Церкви:
- Алфеев Григорий Валерьевич;
- Балашов Николай Владимирович;
- Волочков Павел Павлович;
- Владимиров Артемий Владимирович;
- Ткачев Андрей Юрьевич;
- Осипов Алексей Ильич;
- Богдасаров Роман Сергеевич;
- Булеков Александр Владимирович;
- Ганьжин Александр Иванович;
- Горбачев Леонид Эдуардович;
- Гундяев Михаил Николаевич;
- Емельянов Леонид Григорьевич;
- Кипшидзе Вахтанг Владимирович;
- Кульберг Алексей Сергеевич;
- Легойда Владимир Романович;
- Немцов Николай Федорович;
- Овчаров Олег Андреевич;
- Севрюк Антон Юрьевич;
- Татаринцев Константин Юльевич;
- Чашин Николай Николаевич;
- Щипков Александр Владимирович;
- Ряховский Сергей Васильевич.
Срок применения санкций - от 5 до 30 лет. Санкции, в частности, предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, а также ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.
Ранее сообщалось, что в России создают первую ЧВК православной церкви. Новая организация получила название Андреевского креста и уже готовит мобилизованных россиян.
Перед этим патриарх Кирилл призывал россиян к мобилизации заявив, что мобилизация поможет "примирению" с Украиной и предостерег от "опасных компромиссов".
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