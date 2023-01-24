СНБО ввел санкции против иерархов РПЦ

В список попали 22 представители Русской Православной Церкви во главе с Михаилом Гундяевым (патриархом Кириллом).

Совет национальной безопасности Украины ввел санкции против 22 религиозных деятелей, имеющих паспорт РФ. Об этом вечером в понедельник, 23 января, сообщил президент Владимир Зеленский.

"Сегодняшнее решение СНБО касается нашей духовной независимости, которую мы усиливаем", - сказал глава государства.

Президент сообщил, что были введены санкции против 22 человек, которые являются гражданами России и, прикрываясь духовностью, поддерживают террор и геноцидную политику.

Зеленский ввел решение Совета нацбезопасности и обороны от 23 января 2023 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

В список попали представители Русской Православной Церкви:

Алфеев Григорий Валерьевич;

Балашов Николай Владимирович;

Волочков Павел Павлович;

Владимиров Артемий Владимирович;

Ткачев Андрей Юрьевич;

Осипов Алексей Ильич;

Богдасаров Роман Сергеевич;

Булеков Александр Владимирович;

Ганьжин Александр Иванович;

Горбачев Леонид Эдуардович;

Гундяев Михаил Николаевич;

Емельянов Леонид Григорьевич;

Кипшидзе Вахтанг Владимирович;

Кульберг Алексей Сергеевич;

Легойда Владимир Романович;

Немцов Николай Федорович;

Овчаров Олег Андреевич;

Севрюк Антон Юрьевич;

Татаринцев Константин Юльевич;

Чашин Николай Николаевич;

Щипков Александр Владимирович;

Ряховский Сергей Васильевич.

Срок применения санкций - от 5 до 30 лет. Санкции, в частности, предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, а также ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.

Ранее сообщалось, что в России создают первую ЧВК православной церкви. Новая организация получила название Андреевского креста и уже готовит мобилизованных россиян.

Перед этим патриарх Кирилл призывал россиян к мобилизации заявив, что мобилизация поможет "примирению" с Украиной и предостерег от "опасных компромиссов".

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