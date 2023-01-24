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Кулеба анонсировал международную встречу по трибуналу над РФ

Представители группы стран на следующей неделе проведут встречу, где будут очень активно продвигать идею создания специального трибунала.
Кулеба анонсировал международную встречу по трибуналу над РФ

На следующей неделе представители ряда стран соберутся для продвижения идеи о создании специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины. Об этом в понедельник, 23 января, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

"Непублично на дипломатическом треке происходит много событий, которые приближают нас к созданию трибунала. Одно из них произойдет уже на следующей неделе. В одном месте соберется группа стран, которые будут очень активно продвигать идею создания специального трибунала. Когда событие произойдет, мы отдельно об этом расскажем", - сказал Кулеба.

Он заверил, что речь идет не о "символах", а о действенных и конкретных шагах.

Кулеба отметил, что юстиция - длительный процесс, но Украина будет максимально его ускорять.

"Честно говоря, у меня нет ответа - в каком месяце этот трибунал будет создан, но обещаю, что мы будем делать все, что в наших силах и даже больше для привлечения РФ как государства, и чиновников к ответственности", - заверил глава МИД.

Ранее Британия предложила "гибридный" трибунал над РФ. Речь идет о специализированном суде, интегрированном в национальную систему правосудия Украины с международными элементами.

Напомним, 19 января Европарламент принял резолюцию, в котором предложено организовать трибунал для высшего руководства России и Беларуси, включая Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Также сообщалось, что в США считают, что Россия должна быть привлечена к ответственности за преступления против Украины и сейчас отрабатывают инициативу по созданию спецтрибунала.

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