В США сообщили, когда Bradley начнут поступать в Украину

Первая партия ожидается в течение ближайших недель. В Пентагоне надеются, что это поможет изменить расстановку сил на поле боя.

Американские боевые машины пехоты Bradley начнут поступать в Украину в "относительно близком будущем" в течение недель. Об этом в понедельник, 23 января, сообщает Голос Америки со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона.

"В последнем объявленном пакете вооружений мы сосредоточились на обеспечении украинцев способностями, которые они могут использовать немедленно, чтобы изменить расстановку сил на поле боя", - отметил в этой связи представитель оборонного ведомства США.

По его словам, после серьезных потерь в Бахмуте Россия пытается усилить свои позиции на всей линии фронта десятками тысяч мобилизованных. Впрочем, эти солдаты "плохо оснащены, плохо обучены, и их наспех бросают на поле боя".

В Пентагоне также подтвердили, что, несмотря на российские наступательные усилия, украинские военные продолжают успешно обороняться, в том числе и на Бахмутском направлении.

Ранее сообщалось, что новый пакет военной помощи США будет среди прочего содержать 59 боевых машин пехоты (БМП) Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW и 295 000 снарядов калибра 25 мм.

Обучение ВСУ на Bradley займет недели, а не месяцы - Пентагон

Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet