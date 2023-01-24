В ВР прокомментировали скандал с закупками МОУ

В комитете Рады заявили, что информация о завышенной стоимости продуктов для ВСУ в закупках Министерства обороны не соответствует действительности.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич в эфире телемарафона заявил, что информация о завышенной стоимости продуктов для ВСУ в закупках Министерства обороны не соответствует действительности.

Об этом он сказал по итогам заседания комитета с участием министра обороны Алексея Резникова.

"То, на что все обратили внимание, уже мемы пошли… об этих куриных яйцах. Мы все смотрели контракт и та цифра, которая была указана [в СМИ], не соответствует действительности. Поэтому говорить, что у нас куриные яйца покупают в два-три раза дороже, чем на рынке, неправильно. В контракте совсем другая цифра… Сопоставлять то, что показали журналисты, - пусть это уже делает экспертиза", - сказал Завитневич.

По его мнению, спешить с кадровыми решениями сейчас не нужно.

"Когда уже будут выводы [НАБУ и других правоохранительных органов], когда дела будут направлены в суд, тогда можно будет говорить о кадровых решениях", - сказал Завитневич.

Ранее в НАБУ сообщили, что изложенная в СМИ информация о возможных злоупотреблениях Минобороны при закупке продуктов питания для военных им известна. Она исследуется в рамках уголовного производства, начатого по собственным наработкам, до публикации в СМИ.

На днях СМИ сообщили, что Минобороны якобы закупает продукты в два-три раза дороже, чем они стоят в магазинах Киева. Руководство военного ведомства вызвали в Раду из-за этой информации.

В свою очередь глава Миноброны Алексей Резников опроверг эту информацию. Он считает, что цель "вброса" – подрыв доверия к Минобороны накануне Рамштайна-8.

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