Обстрелы Сумской области: есть жертвы и раненые

Россияне за сутки обстреляли девять громад. Одна молодая женщина погибла, еще трое - ранены.

Российские войска в понедельник, 23 января, обстреляли девять громад Сумской области, есть жертвы и раненые, сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.

Так, по Белопольскому обществу противник трижды открывал огонь из минометов, 23 прилета и из самоходной артиллерийской установки (САУ) - 24 прилета.

В сторону Середино-Будской громады враг открывал огонь из пулеметов (40 очередей) и автоматов (30 выстрелов).

По Зноб-Новгородской противник вел минометный обстрел, 25 прилетов.

По Юнаковской тоже был минометный обстрел с территории России, 10 прилетов.

В Путивльскую громаде россияне обстреляли пограничье из реактивной системы залпового огня (РСЗО), 6 прилетов.

По Краснопольской противник стрелял из САУ, 4 прилета.

По Миропольской оккупанты вели артобстрел, 10 прилетов.

В Ворожбянской был артобстрел с территории России, 15 прилетов.

"Поврежден многоквартирный дом. Одна из квартир разрушена до основания – туда залетел российский снаряд. Еще три дома имеют значительные повреждения.

Также от взрывов разрушены хозяйственные помещения местных жителей: летняя кухня, сарай, баня, гараж", - уточнил Живицкий.

Также перебиты осколками газопровод и электрические линии, повреждены помещения железной дороги и путей.

По Эсманьской громаде противник вел минометный обстрел, 37 прилетов. Также был артобстрел с территории России – 10 прилетов. По селу Кучеривка враг выпустил 30 ракет из Града.

"В результате обстрела одна молодая женщина погибла, еще трое - ранены. Это жители одного дома, члены одной семьи, куда было прямое попадание взрывчатки", - сообщил глава ОВА, добавив, что без матери остались двое малышей.

Ранее сообщалось, что РФ за сутки 115 раз ударила по Сумщине, ранен подросток.

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